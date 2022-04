Da Mediaworld Pasqua è Tech: le offerte del nuovo volantino di Aprile 2022

Concluse le promozioni del weekend, Mediaworld torna alla carica con un nuovo volantino pasquale, che si concluderà il prossimo 20 Aprile 2022 e propone tantissimi sconti su tanti prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra i prodotti legati alla telefonia, segnaliamo il Samsung Galaxy A53 5G da 128 gigabyte a 468 Euro, in calo di poco rispetto ai 469,90 Euro di listino. Il Samsung Galaxy Z Flip 3 5G da 256 gigabyte, invece, viene proposto ad 898 Euro, con un risparmio considerevole rispetto ai 1149 Euro di listino. Lo Xiaomi Redmi Note 10 5G nella configurazione 4/128 gigabyte invece viene proposto a 199 Euro, in calo rispetto ai 249 Euro di listino, mentre lo Xiaomi 11 Lite 5G NE brandizzato TIM con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage passa a 289 Euro, in calo rispetto ai 449 Euro di listino. Le AirPods Pro 2021 con custodia di ricarica MagSafe invece sono disponibili a 199 Euro, in calo rispetto ai 279 Euro imposti dal colosso di Cupertino.

Per quanto riguarda i computer ed i prodotti legati alla smart home, invece, l’iPad Air da 10,9 pollici 2022 WiFi Only con 64 gigabyte di storage passa a 649 Euro, 50 Euro in meno dai 699 Euro di listino. In offerta troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici con 256 gigabyte di storage e chip M1, a 979 Euro, in calo rispetto ai 1159 Euro di listino. Huawei MateBook D15 con schermo da 15,6 pollici, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte invece passa a 599 Euro, dagli 849 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti può essere consultata a questo indirizzo.