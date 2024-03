Da Mediaworld parte la Pasqua Tech: il nuovo volantino attivo fino al 4 Aprile

Nello stesso giorno in cui Unieuro lancia le offerte per la Pasqua Tech, anche Mediaworld rinnova il proprio volantino con la “Pasqua Tech” che fino al 4 Aprile 2024 propone una serie di offerte molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti.

Partendo dalla telefonia, segnaliamo l’iPhone 15 da 128 gigabyte ad 829 Euro, in calo rispetto ai 979 Euro di listino. In offerta anche il Samsung Galaxy S24 Ultra da 512 Gb che è disponibile in offerta a 1599 Euro, con un risparmio più ridotto se si confronta con i 1619 Euro di listino. Lo Xiaomi 14 nella variante 14/512Gb invece è disponibile a 1099 Euro, mentre l’iPhone 13 da 128 gigabyte passa a 629 Euro, con un risparmio di 130 Euro rispetto ai 759 Euro imposti dal produttore.

Fronte informatica, invece, il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte è disponibile in sconto ad 899 Euro, dai 1229 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy taB A9+ WiFi Only nella variante 8/128Gb e schermo da 11 pollici viene proposto a 249 Euro, 60 Euro in meno rispetto ai 309 Euro di listino, mentre il Lenovo Tab P12 da 12,7 pollici da 128 gigabyte viene proposto a 399 Euro.

Per quanto concerne i televisori, invece, l’Hisense 55A6K da 55 pollici a LED viene proposto a 379 Euro, dai 499 Euro di listino, mentre l’LG OLED EVO C3 da 55 pollici è disponibile a 1399 Euro ed il Samsung UE55CU7170UXZT da 55 pollici passa a 449,99 Euro, dai 699 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.