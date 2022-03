MediaWorld, PC desktop da gaming con RTX 3070 scontato di 150 euro

Non sono presenti solamente offerte di MediaWorld legate a televisori in questi giorni. Infatti, la nota catena ha lanciato anche uno sconto relativo a un PC da gaming con GPU NVIDIA GeForce RTX 3070.

Più precisamente, il modello Lenovo Legion T5 26IOB6 viene proposto a un prezzo pari a 1.849 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che solitamente il costo del prodotto sarebbe di 1.999 euro, dunque si tratta di un possibile risparmio di 150 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un preassemblato di questo tipo: tra l'altro, non manca la consegna gratuita.

In ogni caso, le specifiche tecniche di Lenovo Legion T5 26IOB6 comprendono, oltre alla succitata scheda video RTX 3070 da 8GB, un processore Intel Core i7-11700, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il sistema operativo è Windows 11 Home e risulta presente il supporto agli standard Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax. In parole povere, si fa riferimento a un PC da gaming che potrebbe risultare intrigante in un periodo di scarsa disponibilità delle GPU.

Per il resto, abbiamo provato a cercare questo specifico modello sul portale ufficiale di Amazon Italia e sul sito Web di Unieuro, senza però trovarlo. Insomma, capite bene che la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a più di qualcuno.