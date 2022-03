MediaWorld: PC desktop con RTX 3060 in offerta a ottimo prezzo per poco

La situazione relativa alle schede video non è ancora delle migliori, tanto che purtroppo anche da MediaWorld i prezzi delle GPU RTX a volte non sono propriamente quelli che gli appassionati vorrebbero. In questo contesto, uno sconto relativo a un PC desktop preassemblato con RTX 3060 potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.

Infatti, il modello Lenovo IdeaCentre Gaming 5 14ACN6 viene ora venduto a un prezzo di 1.299 euro mediante il portale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto ammontava a 1.399 euro. Questo significa che c'è uno sconto di 100 euro: non male in un periodo in cui spesso risulta difficile persino trovare preassemblati di questo tipo. In ogni caso, la promozione, che è attiva solamente online, rientra nell'iniziativa Sei grande papà di MediaWorld, che rimarrà disponibile fino al 19 marzo 2022. Insomma, l'offerta risulterà disponibile per pochi giorni in seguito alla pubblicazione di questa notizia (ovviamente salvo esaurimento scorte).

Per quel che concerne le caratteristiche tecniche di Lenovo IdeaCentre Gaming 5 14ACN6, troviamo un processore AMD Ryzen 7 5700G, affiancato da 16GB di RAM e 512GB di SSD. La scheda video è chiaramente una NVIDIA GeForce RTX 3060 con 12GB di memoria dedicata. Non manca il supporto a Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di Unieuro. Insomma, capite bene che la promozione avviata da MediaWorld potrebbe risultare intrigante per più di qualcuno.