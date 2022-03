MediaWorld, PC da gaming ACER con GPU RTX 3070 scontato di 300 euro

Il periodo è sicuramente quello degli sconti di MediaWorld sui TV DVB-T2, viste le recenti novità per quel che riguarda quel mondo, ma in realtà è bene non sottovalutare le proposte della nota catena relative ad altre tipologie di prodotti. Infatti, c'è anche una promozione relativa a un PC da gaming di ACER con GPU RTX 3070.

Più precisamente, il modello ACER Predator Orion 3000 PO3-620 viene proposto a un prezzo pari a 1.999 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 2.299 euro. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che c'è uno sconto pari a 300 euro. Non male, in un periodo in cui la disponibilità delle schede video non è esattamente delle più rosee.

Ricordiamo infatti che la scheda tecnica di ACER Predator Orion 3000 PO3-620 include una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8GB di memoria dedicata, nonché un processore Intel Core i7-10700F. Non mancano inoltre 32GB di RAM e un SSD da 1TB. Il sistema operativo è Windows 10 Home e non manca il supporto a Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax.

Per il resto, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online relativamente a questo specifico prodotto, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono il modello a 2.099,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo PC da gaming sul sito Web ufficiale di Unieuro. Insomma, capite bene che la proposta di MediaWorld può risultare intrigante in un contesto del genere, perlomeno per chi ha intenzione di puntare su un preassemblato di questo tipo.