MediaWorld, PC da gaming ACER con RTX 3060 scontato a poco più di 1000 euro

Non c'è solamente l'offerta su Google Pixel 6 da MediaWorld. Infatti, quest'ultima catena ha lanciato promozioni su svariati prodotti tech. Tra questi, troviamo un PC da gaming di ACER con GPU RTX 3060.

Più precisamente, il modello ACER NITRO 50 N50-640 viene ora proposto a un prezzo pari a 1.064,66 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il prezzo del prodotto sarebbe pari a 1.299 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 18%, ovvero lo sconto è di 234,34 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un preassemblato.

In ogni caso, la scheda tecnica di ACER NITRO 50 N50-640 include, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060, un processore Intel Core i7-12700, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Presente inoltre il supporto a Wi-Fi a/b/g/n e Bluetooth 5.0, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online in merito al prodotto, siamo venuti a conoscenza del fatto che su Amazon Italia il prezzo è pari a 1.399 euro. Non siamo invece riusciti a scovare questo specifico modello sul sito Web di Unieuro. Insomma, capite bene che l'offerta avviata da MediaWorld può rivelarsi interessante sotto più punti di vista.