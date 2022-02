MediaWorld, PC da gaming con GPU RTX 3060 Ti al centro di un'offerta

Non è propriamente usuale in questo periodo vedere un'offerta legata a un PC desktop da gaming. Infatti, si tratta di un momento atipico per il settore. Tuttavia, dopo l'iniziativa di MediaWorld che propone schede video RTX, ora la nota catena ha deciso di concentrarsi proprio su questa tipologia di prodotti.

Più precisamente, il modello HP Pavilion TG01-2136NL viene adesso venduto a un costo pari a 1.249 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, solitamente il prezzo del prodotto ammonterebbe a 1.399 euro. Un rapido calcolo porta dunque a comprendere che c'è un possibile risparmio di 150 euro. In ogni caso, lo sconto rientra nel volantino Che Spettacolo la Tecnologia di MediaWorld, che rimarrà disponibile fino al 27 febbraio 2022.

In ogni caso, la scheda tecnica di HP Pavilion TG01-2136NL comprende, oltre a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti con 8GB di memoria dedicata, un processore Intel Core i5-11400, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Presente inoltre il supporto al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, nonché al Bluetooth 5.0. Il sistema operativo? Windows 11 Home.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico prodotto né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld può sicuramente fare gola a coloro che stanno cercando un preassemblato di questo tipo e non vogliono attendere oltre.