MediaWorld, PC da gaming con GPU RTX 3080 scontato di 161 euro

Non ci sono solamente offerte su scope elettriche Dyson da MediaWorld. Infatti, la popolare catena ha lanciato anche uno sconto relativo a un PC da gaming che dispone di una GPU RTX 3080.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello Alienware DESKTOP1306 viene adesso proposto a un costo di 2.699 euro sul sito Web di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che solitamente il prezzo a cui verrebbe venduto il prodotto sarebbe di 2.860 euro. Basta dunque un rapido calcolo per capire che c'è uno sconto di 161 euro. Certo, non si tratta propriamente di un risparmio particolarmente consistente, visto anche il costo di partenza del PC coinvolto, ma capite bene che in questo periodo può risultare complesso anche solamente trovare un modello di questo tipo in offerta.

Risulta dunque intrigante dare un'occhiata alla scheda tecnica di Alienware DESKTOP1306, che comprende, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 con 10GB di memoria dedicata, un processore Intel Core i7-12700F, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Non manca inoltre il supporto a Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Il sistema operativo è invece Windows 11 Home.

Per il resto, abbiamo provato a cercare questo specifico modello sui siti Web di Unieuro e Amazon Italia, senza però risultato. Tirando le somme, capite bene che l'offerta avviata da MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a un certo tipo di utente.