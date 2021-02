MediaWorld, PC da gaming HP Pavilion scontato di 100 euro per poche ore

Dopo aver trattato l'offerta sui laptop di Lenovo, torniamo a parlare su queste pagine delle promozioni tech di MediaWorld. Questa volta, tuttavia, ci spostiamo nel mondo desktop, dato che il prodotto al centro dello sconto è un PC fisso da gaming HP Pavilion.

Più precisamente, il modello HP Pavilion TG01-0067NL viene venduto a un prezzo di 1099 euro. Stando al portale ufficiale di MediaWorld, in genere il costo sarebbe di 1199 euro. In parole povere, siamo dinanzi a uno sconto di 100 euro. La promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 3 febbraio 2021, quindi rimarrà attiva solamente per qualche ora in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Se siete arrivati in ritardo su queste pagine, potete verificare che l'offerta era attiva mediante Wayback Machine.

In ogni caso, il PC da gaming coinvolto monta un processore Intel Core i7-9700F, nonché 16GB di RAM, 256GB di SSD e un hard disk da 1TB. La scheda video è una NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4GB di memoria dedicata. Ovviamente si tratta di una configurazione adatta a un certo tipo di utente, mentre gli utenti più esperti, che si assemblano o si fanno assemblare il proprio PC, punteranno gli occhi su altri componenti o configurazioni. Per il resto, potrebbe essere il momento giusto per portarsi a casa questo preassemblato.

Cercando online non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. La promozione lanciata da MediaWorld rappresenta il prezzo più basso del Web, perlomeno per quel che concerne gli store principali.