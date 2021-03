MediaWorld, PC gaming MSI con GPU RTX 2080 SUPER in offerta per poche ore

Non sono presenti solamente sconti relativi a smartphone sulle pagine del sito Web ufficiale di MediaWorld. Infatti, quest'ultimo propone anche molte altre iniziative promozionali. Tra le varie offerte attive, troviamo quella legata a un PC da gaming di MSI con GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello MSI MEG TRIDENT X 10SE-1086EU viene venduto a un prezzo pari a 2499 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, il costo del computer in genere sarebbe di 3199 euro. In parole povere, siamo dinanzi a un possibile risparmio di 700 euro. Pensate inoltre che solamente qualche settimana fa il prezzo del prodotto era di 2699 euro. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un preassemblato di questo tipo.

In ogni caso, ricordiamo che la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 24 marzo 2021. Questo significa che l'offerta rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Per il resto, il PC coinvolto dispone di un processore Intel Core i7-10700K, affiancato da 16GB di RAM, 512GB di SSD e 1TB di HDD. Non manca il supporto al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, nonché al Bluetooth 5.1. La scheda video è una NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER con 8GB di memoria GDDR6, mentre il sistema operativo è Windows 10 Home.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.