MediaWorld, PC gaming MSI con GPU RTX 3070 in offerta per poche ore

Non ci sono solamente sconti relativi a notebook da gaming in queste ore da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha deciso di concentrare le sue promozioni anche in ambito desktop, puntando su un PC MSI con GPU RTX 3070.

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'offerta, il modello MSI MPG TRIDENT AS10TD-1482IT viene venduto, nel contesto dell'iniziativa "Solo per Oggi" del 29 marzo 2021, a un prezzo pari a 2299 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Nel caso ve lo stiate chiedendo, in precedenza il costo del dispositivo ammontava, stando al sito Web della nota catena, a 2399 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio di 100 euro.

In ogni caso, il PC da gaming coinvolto dispone di un processore Intel Core i7-10700, affiancato da 16GB di RAM, 512GB di SSD e 1TB di hard disk. Non manca il supporto al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, nonché al Bluetooth 5.1. Il sistema operativo è Windows 10 Home, mentre la scheda video è una NVIDIA GeForce RTX 3070 Ventus 2X OC (8GB di memoria dedicata).

Per completezza d'informazione, dovete sapere che non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a chi sta cercando un preassemblato di questo tipo.