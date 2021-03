MediaWorld: PC con GTX 1660 SUPER in offerta, costa quanto la singola GPU!

Mancano poche ore alla festa del papà, dato che quest'ultima sarà domani 19 marzo 2021. In questo contesto, le principali catene stanno lanciando varie offerte tecnologiche, che in realtà andranno avanti anche un po' oltre alla succitata data. Per quel che concerne MediaWorld, si fa notare una promozione legata a un PC da gaming.

Più precisamente, il modello HP Pavilion TG01-1032NL viene venduto al costo di 899 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Stando al sito Web della nota catena, in precedenza il prezzo del prodotto era pari a 999 euro. In parole povere, siamo dinanzi a un possibile risparmio di 100 euro. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un preassemblato di questo tipo, soprattutto in un periodo come quello attuale, in cui alcune GPU da sole costano quanto questo PC.

In ogni caso, il computer da gaming coinvolto monta un processore Intel Core i5-10400F, affiancato da una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER. Pensate che al giorno d'oggi i prezzi di quest'ultima sono particolarmente elevati online. Per intenderci, provate a dare un'occhiata a questa variante custom su Amazon Italia e premere sul pulsante "questi rivenditori": scoprirete che, perlomeno al momento in cui scriviamo, c'è addirittura chi vende la singola scheda video a 899 euro, ovvero esattamente il prezzo di questo PC da MediaWorld.

Chiaramente, mettere a confronto le due proposte è un po' "forzato", ma sicuramente si tratta di una "fotografia" lampante dei tempi che corrono. Per il resto, il PC coinvolto dispone di Windows 10 Home, 16GB di RAM e 1TB di SSD, nonché del supporto a Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.2. Per completezza d'informazione, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di Unieuro.

Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a un certo tipo di utente. In ogni caso, ricordiamo che la promozione rientra nell'iniziativa "Regali Tech per papà smart", che terminerà il 21 marzo 2021.