MediaWorld fa a pezzi i prezzi: Mega Sconti fino al 6 gennaio 2021

Dopo l'iniziativa "Il regalo giusto, giusto in tempo", attiva fino a oggi 24 dicembre 2020, è giunta l'ora per MediaWorld di guardare oltre, accogliendo l'ormai imminente 2021. Arriva in questo contesto l'iniziativa "Mega Sconti", che mira a fare a pezzi i prezzi dei prodotti tecnologici.

La nota catena ha annunciato l'iniziativa lanciando una pagina ufficiale sul suo sito Web. Da quest'ultima apprendiamo che gli sconti, che sono già attivi, continueranno fino al 6 gennaio 2021. Le promozioni sono disponibili solamente online e arrivano a proporre sconti anche fino al 50%. Più precisamente, MediaWorld ha attivato, oltre alla succitata pagina principale, anche altre quattro pagine relative rispettivamente agli sconti fino a 50%, 40%, 30% e 20%. Riportiamo di seguito gli appositi link.

In ogni caso, potete accedere a tutte le promozioni attive partendo dalla pagina principale. Giusto per darvi delle indicazioni in merito ai prodotti messi in offerta da MediaWorld, potete trovare computer portatili, elettrodomestici per la cucina, tablet e molto altro.

Insomma, la nota catena ha deciso di prepararsi all'arrivo del nuovo anno con l'iniziativa "Mega Sconti". Nel frattempo, vi ricordiamo che sono attive anche altre promozioni a tempo, come quella relativa allo smartphone Samsung Galaxy Note10 Lite.