MediaWorld: il pieghevole Motorola RAZR a 300 euro in meno, tempo limitato

Giusto qualche giorno fa avevamo parlato su queste pagine dell'offerta di Unieuro su Samsung Galaxy Z Flip, smartphone che grazie a quell'iniziativa era diventato il pieghevole meno costoso in Italia. Ebbene, MediaWorld ha deciso di mettere in campo un corposo sconto su Motorola RAZR, quindi abbiamo una sorta di "risposta".

Infatti, nel contesto della classica iniziativa "Solo per il Weekend", la nota catena ha fatto scendere il prezzo del succitato dispositivo pieghevole a 1299 euro. Generalmente Motorola RAZR può essere acquistato a 1599 euro, quindi stiamo parlando di un possibile risparmio di 300 euro. Non male, se pensiamo che si tratta di uno smartphone visto da alcuni come innovativo.

Inoltre, dando un'occhiata al prezzo degli altri store, abbiamo notato che da Unieuro Motorola RAZR viene venduto a 1599 euro. Lo stesso prezzo viene proposto dai vari portali ufficiali degli operatori telefonici. Su Amazon Italia non siamo invece riusciti a trovare il dispositivo. Insomma, quella lanciata da MediaWorld può essere un'offerta interessante per chi sta tenendo d'occhio lo smartphone da un po'.

In ogni caso, se siete interessati a portarvi a casa uno smartphone pieghevole a quel prezzo, è bene segnalare che Samsung Galaxy Z Flip è sceso ulteriormente rispetto all'offerta citata in apertura. Infatti, il dispositivo viene venduto a 1299 euro da MediaWorld (stesso prezzo di Motorola RAZR). Insomma, il costo dei dispositivi pieghevoli sta calando sempre di più.