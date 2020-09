MediaWorld: pieghevole Motorola RAZR scontato di 300 euro, tempo limitato

In seguito alla presentazione di Motorola RAZR 5G, alcuni utenti hanno iniziato a guardare con interesse al precedente modello dello smartphone pieghevole, ovvero il Motorola RAZR uscito nel corso del 2019. Ebbene, in questo contesto è arrivata un'offerta di MediaWorld.

Infatti, la nota catena è tornata a vendere il dispositivo a un prezzo di 1299 euro sul sito ufficiale. Stando al portale di MediaWorld, solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 1599,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 300,90 euro. La colorazione coinvolta è quella Black e la promozione rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" dell'11 settembre 2020.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che è il prodotto era già stato scontato a questo prezzo a luglio 2020. Tuttavia, ora la nota catena ha riproposto l'offerta, probabilmente anche in virtù del succitato annuncio del nuovo modello. A proposito di quest'ultimo, vi ricordiamo che Motorola RAZR 5G arriverà in Italia a partire dalla seconda metà del 2020 a un prezzo di 1599,99 euro. Valutate, dunque, bene l'acquisto se siete interessati, decidendo se vale la pena o meno prendere ora il modello del 2019.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali, abbiamo notato che Unieuro vende Motorola RAZR a un prezzo pari a 1599,90 euro. Tuttavia il prodotto rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto aggiuntivo e basta dunque aggiungerlo al carrello per far scendere il costo finale a 1519,90 euro, prezzo che rimane superiore a quello offerto da MediaWorld.