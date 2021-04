MediaWorld, il pieghevole Motorola RAZR è scontato di 800 euro

Dopo aver trattato le offerte relative a diversi smartphone top di gamma, torniamo ad analizzare le promozioni di MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato uno sconto relativo al pieghevole Motorola RAZR.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prodotto, "brandizzato" WindTre, viene proposto a un prezzo di 699 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, solitamente il costo sarebbe pari a 1499 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto consistente: 800 euro in meno del solito. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi vuole "mettere le mani" su un dispositivo pieghevole.

In ogni caso, ricordiamo che la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 28 aprile 2021, quindi rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Per il resto, lo smartphone dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La sua caratteristica peculiare è ovviamente il display pieghevole OLED da 6,2 pollici.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che mettono in vendita il prodotto, abbiamo notato che anche Unieuro ha scontato Motorola RAZR. Infatti, la nota catena propone il dispositivo pieghevole proprio a 699 euro. Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, i rivenditori vendono la variante "brandizzata" TIM a 653 euro.