MediaWorld, il pieghevole Motorola RAZR torna in sconto Solo per il Weekend

In seguito all'offerta relativa ad Apple iPhone SE 2020, MediaWorld torna a lanciare promozioni in campo smartphone. Più precisamente, questa volta la nota catena si sposta nel mondo dei dispositivi pieghevoli, dato che la promozione odierna è legata a Motorola RAZR.

In particolare, MediaWorld propone lo smartphone a un prezzo di 1299 euro sul suo sito ufficiale. Stando a quest'ultimo, in precedenza il costo era pari a 1599 euro, quindi stiamo parlando di un possibile risparmio di 300 euro. La colorazione coinvolta è quella Black e la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend", quindi rimarrà attiva solamente per un tempo limitato. Vi ricordiamo che il dispositivo monta 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Analizzando i prezzi proposti dagli altri store principali, abbiamo notato che Motorola RAZR viene venduto a 1599 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Aggiungendo il prodotto al carrello e sfruttando lo sconto extra del 5% attivo in questi giorni, si arriva a 1519,05 euro, che rimane un prezzo sempre molto più alto rispetto a quello offerto da MediaWorld. Per quanto riguarda Amazon Italia, abbiamo provato a cercare lo smartphone ma quest'ultimo non sembra essere disponibile sul portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos.

Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld può risultare interessante per una certa tipologia di utente. I più attenti tra di voi si ricorderanno che lo smartphone era già stato scontato allo stesso prezzo in passato per un periodo limitato, ma ora l'offerta è tornata.