Mediaworld: pioggia di offerte su TV Samsung, Panasonic, Sony e Samsung

Mediaworld rinnova in giornata odierna gli "Sconti Solo Per Oggi" che, come avvenuto anche in altre circostanze, consentono di portare a casa a prezzi ridotti tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica. Nello specifico, oggi 30 Settembre 2021 troviamo a prezzi ridotti diversi modelli di TV.

Partendo dai Samsung, l'UE65AU7170 da 65 pollici del 2021 è disponibile a 679 Euro, in calo rispetto ai 949 Euro di listino. Il Samsung Crystal UE50AU8070 da 50 pollici, invece, passa a 529 Euro: in questo caso il risparmio è di 150 Euro se si tiene conto che di listino costa 679 Euro. Interessante anche la promozione sull'UE85AU8070 da 85 pollici del 2021, che passa a 1945 Euro rispetto ai 2399 Euro imposti dal produttore.

Fronte Sony, segnaliamo l'offerta sul KE75XH9096 da 75 pollici a 1499 Euro, dai 1849 Euro di listino, mentre il KD65X80J da 65 pollici viene proposto a 989 Euro, in calo dai 1199 Euro imposti dalla società asiatica.

Segnaliamo anche l'offerta sul Panasonic 40JX800E 2021 da 40 pollici, a 649 Euro rispetto ai 749 Euro precedenti.

Tra le altre promozioni di oggi troviamo il Motorola Razr Black brandizzato WindTre a 699 Euro, ma anche lo Xiaomi Redmi Note 10 5G nella versione 4/128GB a 219,99 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile direttamente a questo indirizzo.