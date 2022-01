Mediaworld: pioggia di sconti su TV QLED ed OLED, e smartphone OnePlus e Xiaomi

Come da protocollo, anche in giornata odierna si rinnovano gli sconti Mediaworld solo per oggi, in scadenza alle 23:59. Protagonisti sono tantissimi TV a marchio QLED ed OLED, ma anche smartphone Xiaomi ed OnePlus.

Partendo dai TV, segnaliamo il Samsung QLED QE32Q50AAUXZT da 32 pollici a 399 Euro, con un risparmio di 50 Euro rispetto ai 449 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il Sony OLED KE55A8 da 55 pollici, a 1199 Euro, rispetto ai 1799 Euro di listino. Tornando al fronte Samsung, però, riportiamo anche lo sconto sull'UE50AU9070 da 50 pollici, che viene proposto al prezzo speciale di 599 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino. Il Philips 32PFS5603/13 da 32 pollici Full HD è disponibile a 279,99 Euro, 20 Euro in meno rispetto ai 299 Euro di listino. Segnaliamo anche lo sconto sul Philips 32PFS6906 da 32 pollici, che passa a 429 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, l'OnePlus Nord N100 da 64 gigabyte viene proposto a 149,99 Euro, con un risparmio di 50 Euro rispetto ai 199,99 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi 9C da 64 gigabyte passa a 129,99 Euro.

La lista completa dei prodotti può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per i dettagli sui costi di spedizione vi rimandiamo alle singole pagine.