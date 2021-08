MediaWorld, PNY RTX 3080 Ti scontata di 350 euro, ma il prezzo non è per tutti

In un periodo di carenza di GPU, provare ad acquistare una scheda video RTX da catene come MediaWorld equivale a imbattersi in una lunga serie di "prodotto non disponibile". Eppure, per un modello è spuntato il tanto agognato tasto "Aggiungi al carrello": ci riferiamo alla GPU PNY GeForce RTX 3080 Ti.

Basta cercare "rtx" sul portale ufficiale di MediaWorld per comprendere la situazione: al posto dell'ormai "classica" scritta "Abbiamo terminato la disponibilità del prodotto", nel riquadro della succitata scheda video viene segnalata la possibilità di procedere all'acquisto. Tra l'altro, a quanto pare si tratta dell'unica scheda video RTX disponibile sul sito Web della nota catena, perlomeno al momento in cui scriviamo.

In ogni caso, aspettate un momento prima di fare i salti di gioia: la GPU coinvolta, che dispone di 12GB di memoria dedicata GDDR6X, viene venduta a un prezzo pari a 1899 euro, un costo non esattamente per tutti. Stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale di Mediaworld, generalmente il prodotto sarebbe proposto a 2249 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 350 euro.

Non va di certo meglio su Amazon Italia, dato che i rivenditori vendono la GPU a partire da 1948,50 euro (a cui vanno aggiunti 15,45 euro di spedizione). Insomma, nonostante l'offerta, i prezzi continuano a rimanere troppo alti per molti. Tuttavia, era giusto segnalare la disponibilità di una scheda video di questo tipo da MediaWorld, dato che di questi tempi non si vede spesso.