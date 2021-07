MediaWorld ancora per poche ore ha interessanti offerte su 5 smart TV 4K DVB-T2

Da MediaWorld oggi ha preso il via la “Settimana Mac” con tante offerte attive fino all’11 luglio 2021 su prodotti Apple, ma non mancano pure le consuete offerte “Solo per Oggi” che dureranno ancora per poche ore. Tra queste, segnaliamo in particolare cinque smart TV 4K DVB-T2 con tagli di prezzo fino a 425 Euro rispetto al listino.

Partiamo dallo sconto più importante, ovvero l’appena citato taglio da 1222 Euro a 799 Euro sul modello Samsung QLED 4K QE65Q60A Black 2021. Si tratta di un televisore con display QLED Ultra HD 4K da 65 pollici con tecnologia video Quantum Lite 4K, supporto all’HDR 10+ e decoder audio Dolby Digital Plus, mentre il sistema operativo è il proprietario TizenOS.

Segue un’altra promozione interessante su TV del colosso sudcoreano, riguardante il più economico Samsung Crystal UHD 4K UE50AU8070 Black 2021. In questo caso troviamo un pannello LED da 50 pollici sempre con risoluzione 3840x2160, supporto a HDR / HDR 10+ e HLG lato video, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus, il tutto per 504 Euro contro i 679 Euro di listino.

In alternativa, a 549 Euro anziché 699 Euro troviamo il televisore Philips 58PUS7855/12 con schermo LED Ultra HD 4K da 58 pollici e refresh rate di 60 Hz, processore video P5 Perfect Picture, Dolby Vision / HDR10+ / HLG lato video e Dolby Atmos lato audio. Anche qui non manca il supporto ai decoder DVB-T2 e DVB-S2 rispettivamente per digitale terrestre e satellitare, come ormai in ogni modello che MediaWorld propone ai suoi clienti.

Ancora, troviamo il TV Panasonic TX-58HX810E anch’esso con display LED Ultra HD 4K da 58 pollici e la stessa frequenza di aggiornamento del succitato Philips, HDR10+ / HDR10 / HLG / Dolby Vision e Dolby Atmos. In questo caso, però, si parla di uno sconto da 849 Euro a 729 Euro. Infine, come modello top di gamma del momento appare la novità 2021 Sony KD65X80J, un Google TV con pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici e refresh rate di 200 Hz, tecnologia 4K X-Reality PRO e supporto a Dolby Vision, mentre lato audio c’è il decoder Dolby Atmos. Il prezzo è pari a 1099 Euro anziché 1199 Euro.

Intanto non mancano anche promozioni interessanti su TV Sony OLED su Amazon.