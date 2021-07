Mediaworld per poche ore propone 3 smart TV 4K LG, Sony e Samsung fino a 500 Euro in meno

Mentre Unieuro sta scontando un TV Sony BRAVIA Full Array LED rilasciato nel 2021, Mediaworld tra le consuete offerte di giornata Solo per Oggi propone ben tre televisori con tagli di prezzo che vanno dai 270 ai 500 Euro, per marchi come LG, Samsung e Sony: vediamo nel dettaglio i modelli interessati.

Lo smart TV più economico è il modello LG 4K 55UP75006LF 2021 proposto a 479 Euro anziché 749 Euro, pagabili in 20 comode mensilità da 23,95 Euro secondo il piano Findomestic. Si tratta di un televisore con sistema operativo proprietario webOS, pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici con supporto a HLG / HDR / HDR10 e, ovviamente, ai nuovi standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare.

Sempre proseguendo in ordine di prezzo troviamo poi lo smart TV Samsung QLED 4K QE50Q60A Black 2021 scontato da 926 Euro a 749 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 rate Tasso Zero. Il pannello in dotazione è un QLED Ultra HD 4K da 50 pollici con processore video Quantum Lite 4K e supporto all’HDR 10+. Lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus, mentre il sistema operativo è Tizen.

L’ultimo modello che vi consigliamo in questa giornata è Sony OLED KD65AG9, dotato di display OLED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 100Hz, tecnologia Motionflow XR, supporto all’HDR, Dolby Digital Plus come decoder audio e sistema operativo Android TV 8.0 Oreo. Questo televisore viene venduto a 2.299 Euro anziché 2.799 Euro, sempre pagabili in 20 mensilità in questo caso da 114,95 Euro.

Intanto oggi Euronics ha lanciato il Summerfest, volantino valido fino all’8 agosto 2021 e con tantissimi sconti su vari TV, smartphone e PC.