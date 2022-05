MediaWorld, poche ore rimaste: portatile DELL Latitude scontato del 57,74%

Oltre alle offerte di MediaWorld su alcuni TV, sul portale della ben nota catena ci sono anche ulteriori iniziative promozionali che scadono poche ore dopo la pubblicazione di questa notizia. In questo contesto, potrebbe interessarvi approfondire una promozione relativa a un portatile DELL Latitude.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello DELL Latitude 7400 0JTDG viene ora venduto a un prezzo pari a 549 euro tramite il sito Web di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, in precedenza il costo ammontava a 1.299 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio di 750 euro, ovvero lo sconto è del 57,74%: niente male per un prodotto di questo tipo. In ogni caso, ribadiamo che l'offerta scadrà poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa XDays di MediaWorld, che è attiva solamente online e terminerà il 25 maggio 2022.

In ogni caso, la scheda tecnica di DELL Latitude 7400 0JTDG, che rappresenta un portatile che strizza l'occhio all'ambito business, include un processore Intel Core i5-8265U, 8GB di RAM, 256GB di SSD, una scheda video Intel UHD Graphics condivisa e uno schermo da 14 pollici con risoluzione Full HD. Il sistema operativo è Windows 10 Pro e non manca il supporto a Bluetooth e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

Per il resto, questo specifico modello non compare sul portale ufficiale di Unieuro, mentre su Amazon Italia il prodotto non risulta disponibile al momento in cui scriviamo. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a un certo tipo di utente.