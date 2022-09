MediaWorld, ancora poche ore per lo sconto del 50% sulla multipresa smart

Non ci sono solamente sconti su TV LG OLED da MediaWorld, in quanto la ben nota catena ha messo in offerta un buon numero di prodotti contestualmente al suo sito Web. In questo ambito, è stata avviata anche una promozione relativa a una multipresa smart.

Più precisamente, VOCOlinc VP2 viene adesso proposta a un costo pari a 29,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. In quest'ultimo sito Web si può leggere che precedentemente il prezzo era di 59,99 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 50%, ovvero lo sconto è di 30 euro. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di una multipresa intelligente, considerando anche c'è la consegna gratuita.

Va però detto che l'offerta è legata all'iniziativa promozionale "Solo per Oggi" di MediaWorld relativa alla giornata del 14 settembre 2022. In parole povere, la promozione rimarrà attiva solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, dunque potreste volerci dare un'occhiata prima che l'iniziativa giunga al termine.

Per il resto, non siamo riusciti a scovare questo specifico prodotto sul portale ufficiale di Unieuro, mentre i rivenditori di Amazon Italia vendono la multipresa smart a partire da 60 euro. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld può rivelarsi potenzialmente intrigante anche in virtù di quanto proposto dagli altri principali store online.