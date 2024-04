MediaWorld, POCHI PEZZI: Samsung Galaxy Watch5 Pro in offerta a PREZZO SUPER

Dopo aver approfondito la promozione MediaWorld su un notebook Lenovo per creativi, vale la pena tornare a soffermarsi sulle iniziative promozionali tecnologiche avviate dalla catena. È infatti stato dato il via a uno sconto importante sullo smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro.

SUPER OFFERTA MEDIAWORLD su SMARTWATCH SAMSUNG GALAXY WATCH5 PRO

Il dispositivo indossabile viene adesso venduto a un costo di 239,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Il prezzo consigliato è pari a 499 euro: lo sconto è di 259,01 euro.

Il prodotto dispone del bollino "MediaWorld consiglia". Al momento in cui scriviamo, però, sul portale della catena si legge che sono rimasti disponibili pochi pezzi. Questo significa che, se siete interessati, potreste voler approfondire il prima possibile la promozione, ancora prima del termine del volantino Sconto Subito Samsung in cui è inclusa (la scadenza di quest'ultimo è fissata per il 25 aprile 2024).

Se state invece cercando altre promozioni in campo tecnologico, approfondire la scheda Volantino potrebbe fare al caso vostro. In quest'ultima sono infatti state segnalate un ampio numero di promozioni, che coinvolgono svariate tipologie di dispositivi tecnologici. Si va dall'offerta Amazon sulla fotocamera digitale KODAK, fino alla promozione Amazon su Apple AirTag, giusto per fare alcuni esempi che potreste voler approfondire.