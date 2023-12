Mediaworld porta la tecnologia sotto l'albero: nuovo volantino attivo fino al 24 Dicembre

Siamo entrati nella settimana che ci porterà alla Vigilia di Natale e sono giorni frenetici per gli acquisti dei regali. Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino natalizio “Tech Sotto l’Albero”, che fino al 24 Dicembre 2023 propone una serie di offerte molto interessanti.

Sul proprio sito web, inoltre, la catena di distribuzione propone anche qualche indicazione su come ricevere gli acquisti in tempo per Natale:

Ordini online e ritiro gratis in negozio : completare l’ordine entro le ore 13 del 19 Dicembre 2023 per effettuare il ritiro entro il 24 Dicembre

Prodotti con disponibilità del ritiro anche entro 30 minuti : completare l'ordine entro il 23 Dicembre 2023 per ritirare l'ordine entro il 24 Dicembre. Bisogna recarsi in negozio solo dopo aver ricevuto la comunicazione di "Pronto al ritiro"

Ordine online con consegna a domicilio di prodotti "Leggeri" : effettuare l'ordine entro le ore 13 del 19 Dicembre 2023 per riceverlo a casa entro il 24 Dicembre

Ordine online con consegna a domicilio per prodotti "Pesanti" (Grandi Elettrodomestici, Condizionatori Fissi, Tv Ultra Hd 4K Di Dimensioni Superiori A 50'', Tv Oled Di Dimensioni Superiori A 43" E Bici Elettriche): la consegna non è più garantita per Natale

Per quanto concerne gli sconti, AirPods di seconda generazione sono disponibili a 109 Euro, rispetto ai 149 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy Watch5 Pro da 45mm viene proposto a 289 Euro, dai 499 Euro di listino.

In sconto anche il Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 gigabyte, a 999 Euro, dai 1479 Euro di listino, mentre iPhone 13 da 128 gigabyte viene proposto a 679 Euro, con un risparmio importante rispetto ai 759 Euro di listino.

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 ed SSD da 256 gigabyte viene proposto a 1179 Euro, dai 1529 Euro di listino, mentre il Lenovo Ideapad 3 passa a 799 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.