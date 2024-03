MediaWorld Prestazioni al Top: ottimo sconto su un notebook gaming ASUS con RTX 3050

MediaWorld offre attualmente non solo sconti sulle soundbar Bose, ma anche su altri prodotti. Un ottimo esempio è il notebook da gaming ASUS con GPU RTX 3050.

Notebook gaming ASUS in OTTIMA OFFERTA da MediaWorld

Il modello ASUS TUF FA506NC-HN001W è ora disponibile a soli 799 euro grazie a uno sconto del 20,02%. Rispetto al prezzo precedente di 999 euro, stiamo parlando di un bel risparmio (200 euro)!

La promozione fa parte dell'iniziativa "Prestazioni al Top" di MediaWorld, perfettamente adeguata data la presenza di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, garanzia di buone prestazioni nel gaming. Ma non finisce qui: il processore AMD Ryzen 5 7535HS, i 16 GB di RAM e l'SSD da 512 GB contribuiscono a creare un pacchetto interessante. Anche lo schermo si difende bene, con una diagonale di 15,6 pollici e una risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel).

Se siete degli appassionati di laptop da gaming in generale, vorrete forse approfondire anche lo sconto MediaWorld applicato a un altro prodotto. Questa volta si tratta di un portatile Lenovo con GPU RTX 3060 (acquistabile a 1.299,99 euro). Per completezza, date pure un'occhiata alla nostra scheda Volantino dedicata alle offerte Tech, dove approfondiamo numerosi sconti non solo sui notebook, ma anche su altri dispositivi e accessori.