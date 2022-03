Mediaworld: prezzi ottimi su 2 smart TV di fascia alta fino stasera, uno è anche 8K

Non c’è solamente la prima offerta sull’iPhone SE 2022 da Mediaworld. La catena di distribuzione, come da sua tradizione, ha rinnovato le offerte Solo per Oggi includendovi due smart TV di fascia alta a ottimi prezzi, tra cui un modello LG QNED 8K. Vediamo assieme tutti i dettagli da sapere sulle due promozioni.

Partiamo dal televisore più economico del duo, ovverosia il modello Sony Bravia XR65X95J che passa da 2.499 Euro a 1.999 Euro, con pagamento dilazionabile in 20 mensilità da 99,95 Euro al mese. Si tratta di un TV con schermo Full Array LED Ultra HD 4K da 65 pollici di diagonale con refresh rate di 100Hz. Troviamo poi la compatibilità con HDR10, HLG e Dolby Vision lato video, assieme al certificato IMAX Enhanced e alle tecnologie ALLM e VRR per il gaming, mentre lato audio figura il decoder Dolby Atmos. Il sistema operativo, invece, è Google TV.

Segue quindi il televisore LG 75QNED966PA.API della gamma QNED MiniLED, scontata da 3.499 Euro a 3.199 Euro, anche qui pagabili in 20 rate Tasso Zero da 159,95 Euro al mese. Questo TV presenta un display Mini LED 8K da 75 pollici con supporto a HDR, HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, ALLM per il gaming e Dolby Atmos per il comparto audio. Sia in questo TV, sia nel modello Sony precedentemente citato, non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Infine, il sistema operativo in dotazione è la piattaforma proprietaria WebOS 6.0.

Entrambi questi smart TV saranno disponibili in offerta ai prezzi detti fino alle 23:59 di oggi, lunedì 14 marzo 2022.

