MediaWorld fa i prezzi a pezzi con i Mega Sconti: è l'ultima occasione

Dopo avervi fatto conoscere le offerte da non perdere principalmente lato tablet e PC da gaming, è giunta l'ora di scendere nel dettaglio delle promozioni più interessanti lato smartphone e monitor low cost disponibili in queste ultime ore di "Mega Sconti".

Infatti, l'iniziativa di MediaWorld, che si fa forte del claim "prezzi fatti a pezzi", terminerà alle ore 23:59 di oggi 10 febbraio 2021. Risulta dunque interessante entrare nel dettaglio delle principali offerte disponibili in quest'ultimo lasso di tempo. Superfluo dire che siamo veramente alle "battute finali", dato che le promozioni citate rimarranno attive solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

In ogni caso, come citato in precedenza, in questa sede ci soffermeremo sulle offerte più interessanti a livello di smartphone low cost e monitor. Riportiamo, dunque, di seguito una selezione di promozioni.

Smartphone low cost (sotto i 300 euro)

OPPO A73 (8/128GB): 254,99 euro (al posto di 299,99 euro, sconto del 15%);

(8/128GB): 254,99 euro (al posto di 299,99 euro, sconto del 15%); Xiaomi Redmi 9C (3/64GB): 127,49 euro (in precedenza 169,99 euro, risparmio pari al 25%);

(3/64GB): 127,49 euro (in precedenza 169,99 euro, risparmio pari al 25%); Huawei P Smart 2021 (4/128GB, niente servizi Google): 179,99 euro (al posto di 229,99 euro, sconto del 21,74%).

OPPO A73 viene proposto a un prezzo simile all'offerta a tempo di Amazon, mentre Redmi 9C è offerto a un costo inferiore rispetto a quello proposto dal sito ufficiale di Xiaomi. Non male anche il prezzo di P Smart 2021, che sul portale ufficiale di Huawei costa 199 euro. In ogni caso, il consiglio è sempre quello di dare un'occhiata anche ai vari rivenditori, dato che in queste ore potrebbero essere attive altre promozioni sui prodotti citati.

Monitor low cost (sotto i 200 euro)

Xiaomi Mi Desktop Monitor 23,8" : 97,49 euro (in precedenza 129,99 euro, sconto del 25%);

: 97,49 euro (in precedenza 129,99 euro, sconto del 25%); Samsung S24F350 : 101,99 euro (prima 119,99 euro, risparmio del 15%);

: 101,99 euro (prima 119,99 euro, risparmio del 15%); HP 32S: 199,99 euro (in precedenza 249,99 euro, sconto del 20%).

Insomma, le ultime ore di "Mega Sconti" potrebbero risultare interessanti per qualcuno.