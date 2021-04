MediaWorld: prezzi stracciati su quattro smartphone top di gamma per poche ore

MediaWorld tra gli sconti Solo per Oggi propone diversi smartphone dai prezzi tagliati più del consueto. Se, dunque, i Mega Sconti di maggio 2021 catturano certamente l’attenzione, vediamo un attimo quali sono le promozioni della giornata per dispositivi mobili top di gamma di marchi come Apple, Samsung, Motorola e OPPO.

Seguendo l’ordine di prezzo, dal più conveniente al più costoso, troviamo innanzitutto lo smartphone OPPO Find X2 Pro brandizzato Vodafone scontato a 679,00 Euro a partire dai 1199,00 Euro di listino. Se il cuore pulsante è il SoC Qualcomm Snapdragon 865, lo schermo in dotazione è un OLED QHD+ da 6,7 pollici, mentre lato memoria figurano 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione non espandibile, per una batteria da 4260 mAh. Il modulo fotocamera, invece, presenta 3 sensori (48MP principale + 48MP ultra grandangolare + 13MP teleobiettivo) e una lente selfie da 32MP.

Segue dunque lo smartphone pieghevole Motorola RAZR proposto a 699 Euro al posto di 1.499 Euro. Non essendo il modello 5G e trattandosi della prima versione uscita sul mercato, notiamo la presenza del chip octa-core Qualcomm Snapdragon 710 con velocità di clock pari a 2,2 GHz, assieme a 6 GB di memoria RAM, 128 GB di spazio di archiviazione non espandibile, display interno pOLED QHD+ da 6,2 pollici ed esterno gOLED da 2,7 pollici, fotocamera singola principale da 16 MP e secondaria per selfie da 5 MP, per una batteria da 2510 mAh.

Passando al modello top di gamma Samsung Galaxy S21 5G, si tratta di uno smartphone con schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici, chip Exynos 2100 octa-core da 2,9 GHz, 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM, batteria da 4000 mAh e comparto fotocamera composto da tre sensori posteriori (64MP teleobiettivo + 12MP Dual Pixel + 12MP ultra-grandangolare) e uno singolo frontale da 10MP. In questo caso si parla di 749 Euro, contro i 929 di listino.

Dulcis in fundo, non manca pure il modello iPhone 11 Pro con display XDR OLED Super retina da 5,8 pollici, processore A13 Bionic, 64 GB di memoria interna non espandibile, 4 GB di RAM e modulo fotocamera con tre sensori da 12 megapixel, grandangolo + ultra-grandangolo + teleobiettivo. Il prezzo di questo smartphone è sceso a 799 Euro al posto di 1078 Euro, pagabili in 20 comode rate mensili Tasso Zero come per i dispositivi mobili precedenti. Tutto questo varrà fino alle 23:59 di questa sera, dunque affrettativi se risultano di vostro interesse!

Intanto sono tornati gli X-Days di MediaWorld, che dureranno fino al 6 maggio 2021.