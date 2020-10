MediaWorld, il prezzo di un TV 40' scende sotto i 170 euro per poche ore

In seguito all'offerta relativa allo smartphone Xiaomi Redmi 9, MediaWorld torna a lanciare promozioni a tempo limitato su prodotti tecnologici. Più precisamente, questa volta ci spostiamo nel mondo dei televisori, dato che la nota catena ha fatto scendere sotto i 170 euro il prezzo di un determinato modello di TV.

In particolare, OK ODL 40673FN-SB viene venduto a 169,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, il prodotto in genere verrebbe venduto a 199 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio pari a 29,01 euro. Vi ricordiamo che questo televisore dispone di un pannello con diagonale da 40 pollici e risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). La promozione rimarrà attiva per tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 20 ottobre 2020.

I più attenti tra di voi si ricorderanno che giusto qualche giorno fa MediaWorld aveva scontato tre televisori del brand OK sotto i 100 euro. Tuttavia, in quel caso si trattava di modelli con risoluzione HD e diagonali pari a 24 pollici o 32 pollici. Insomma, quello messo in offerta in data odierna dalla nota catena è un modello di fascia leggermente più alta, che strizza l'occhio a chi vuole un TV dall'ampia diagonale a basso prezzo.

In ogni caso, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.