MediaWorld, il prezzo del TV Sony BRAVIA 2023 scende a picco: 30% in meno

Non ci sono solamente offerte MediaWorld su smartphone Xiaomi in questo periodo. Infatti, la popolare catena ha lanciato anche miriadi di altre iniziative promozionali relative al mondo Tech. Tra queste, troviamo uno sconto importante su uno Smart TV Sony BRAVIA legato al 2023.

Più precisamente, il modello Sony KD75X85L viene ora proposto a un costo pari a 1.599,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il prezzo era di 2.299,99 euro. Risulta quindi possibile usufruire di uno sconto del 30,43%, come viene indicato dalla stessa catena.

In parole povere, a conti fatti, il possibile risparmio è di 700 euro. Capite bene, quindi, che potrebbe effettivamente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore di una certa fascia. Tra l'altro, c'è di mezzo la possibilità di usufruire della consegna gratuita online, così come indicato direttamente sul portale di MediaWorld.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Sony KD75X85L, che ricordiamo rappresenta un modello 2023, troviamo un pannello dall'ampia diagonale di 75 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Presenti poi tutte le funzionalità smart che vi aspettate, in quanto si tratta di una soluzione Google TV. Per il resto, potrebbe interessarvi approfondire anche il sito Web ufficiale di Sony, in quanto in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio delle specifiche del prodotto.