Mediaworld, prodotti da gaming in offerta fino al 12 Settembre col nuovo volantino

Al volantino di fine estate di Mediaworld, si aggiunge una nuova promozione della catena di distribuzione che propone fino al 12 Settembre 2021 una serie di offerte su prodotti da gaming. Vediamo di cosa si tratta.

Partendo dalle periferiche, il mouse Logitech G502 Hero Wireless è disponibile a 79,99 Euro rispetto ai 149,99 Euro, mentre la tastiera da gaming HP Omen Encoder MX Red viene proposta ad 89,99 Euro, con un risparmio di 40 Euro rispetto ai 129,99 Euro imposti dal produttore.

Fronte connettività, il FRITZ!Box 7530 può essere acquistato a 179,99 Euro, mentre il router ASUS RT-AX56U passa a 118,99 Euro, dai 139,99 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli hard disk ed SSD, invece, l'SSD Samsung 870 QV02.5 da 1 terabyte è disponibile a 99,99 Euro, mentre il 980 Pro M.2 PCIE da 1 terabyte passa a 189,99 Euro ed il Lexar NS100 da 2,5 pollici SATA III passa a 42,99 Euro.

Non mancano le offerte sulle componenti per PC: il processore Intel Core i5-10600 da 3,3 GHz può essere acquistato a 219,99 Euro, mentre la scheda madre ASUS ROG Maximus XIII Hero viene proposta a 499 Euro, con un risparmio importante rispetto ai 549 Euro di listino. Per quanto riguarda le memorie RAM, la Kingston HX424C15FB3K4 da 16 gigabyte è disponibile ad 85,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.