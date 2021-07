Mediaworld prolunga il Red Friday: aggiunti sconti su iPhone 12 e altri prodotti

Il Red Friday da Mediaworld aveva una scadenza fissata a ieri 11 luglio 2021, eppure la catena di distribuzione ha deciso di prolungare ancora la durata di tale iniziativa fino al 18 luglio 2021, introducendo offerte particolarmente interessanti su una vasta gamma di dispositivi, per sconti su iPhone 12, Huawei MateBook e altri prodotti ancora.

Partiamo proprio dallo smartphone top di gamma firmato Apple, disponibile a 769 Euro anziché 939 Euro pagabili in 20 comode rate Tasso Zero. L’iPhone 12 base, nello specifico, è dotato di display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia True Tone e supporto all’HDR, processore A14 Bionic hexa-core, 64 GB di archiviazione non espandibile, 4 GB di RAM e un comparto fotocamera caratterizzato da due sensori posteriori da 12 megapixel e uno singolo anteriore da 12 megapixel.

Il laptop Huawei MateBook D15 è invece scontato da 849 Euro a 699 Euro e presenta un display LCD Full HD da 15,6 pollici, sotto la scocca 512 GB di archiviazione SSD, 8 GB di RAM, processore Intel Core I5-1135G7 da 2,4 GHz base e 4,2 GHz Turbo, mentre come chip grafico troviamo il chip integrato Intel Iris Xe Graphics.

Non mancano anche televisori per tutti i gusti, partendo dal modello Samsung Crystal UHD 4K UE65AU8070 Black 2021 con pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici, supporto a DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare, lato video troviamo HLG / HDR / HDR 10+ e lato audio figura il decoder Dolby Digital Plus, il tutto per 699 Euro contro i 1.049 Euro di listino, anche in questo caso pagabili in 20 comode mensilità. Altrimenti, a 999 Euro anziché 1.399 Euro troviamo il modello Philips 55OLED705/12 con pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici e supporto a HDR 10+, DVB-T2, DVB-S2 e decoder audio Dolby Atmos, gestito da sistema operativo Android TV 9.0 Pie.

Mediaworld sta anche celebrando la vittoria dell’Italia a Euro 2020 con il nuovo “Sconto Subito Online”.