Mediaworld propone 2 TV Philips OLED in offerta, quasi a metà prezzo

Contemporaneamente alle offerte su TV Sony Bravia 2022 valide fino a oggi, 26 luglio 2022, presso Mediaworld è possibile accedere a 2 TV Philips OLED quasi a metà prezzo grazie a tagli fino al 48% sul listino. Scopriamo assieme i modelli interessati.

Apriamo le danze con il più economico Philips 55OLED706/12, modello Ultra HD 4K con pannello da 55 pollici di diagonale, supporto allo standard HDR10+ e alla tecnologia Dolby Vision lato video, audio con decodifica Dolby Atmos e supporto alla frequenza di aggiornamento di 120Hz. Non mancano poi il supporto a VRR e AMD FreeSync, oltre alle porte HDMI 2.1, per connettere le console di ultima generazione e godere di un’esperienza estremamente fluida. Il sistema operativo è Android TV 10 e, infine, troviamo anche il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Il prezzo per tutto ciò è pari a 799 Euro, contro i 1.499 Euro di listino.

Altrimenti, a 976 Euro al posto di 1.899 Euro trovate il modello Philips 55OLED856/12, con la stessa dimensione del display precedentemente visto ma con un design differente: al posto dei due appoggi laterali, qui troviamo una singola base centrata e supporto alla tecnologia Philips Ambilight su quattro lati. Per il resto, troviamo le medesime tecnologie audio-video per cinema e gaming. Insomma, si tratta di un pacchetto completo con qualche aggiornamento e bonus interessante.

Tra le altre promozioni del momento abbiamo evidenziato anche una cassa Bluetooth Sony al 29% in meno.