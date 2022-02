Mediaworld propone 5 smart TV 4K DVB-T2 Samsung in offerta: ottimi prezzi

Se siete alla ricerca di una smart TV completamente nuova, questo è il periodo giusto per acquistare ottimi modelli a prezzi competitivi. Se da una parte Amazon offre una smart TV Xiaomi a 100 Euro in meno, dall’altra Mediaworld rilancia 5 TV DVB-T2 4K Samsung con sconti importanti sul listino: vediamo i modelli interessati.

Si parte dal Samsung UE55AU7170 appartenente alla gamma Crystal UHD 2021, scontato da 749 Euro a 499 Euro. Si tratta di un televisore con schermo LED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 50Hz, supporto alle tecnologie video HLG e HDR10+, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus e il sistema operativo è Tizen, piattaforma proprietaria. Nel caso in cui preferiate una diagonale maggiore, la variante da 65 pollici è disponibile a 699 Euro al posto di 949 Euro.

Passiamo a un modello differente sempre nel contesto della serie Crystal UHD 2021, Samsung UE55AU8070. Questo TV si presenta sempre con un pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici da 50Hz di frequenza di aggiornamento, supporto lato video a HLG, HDR e HDR10+, lato audio al decoder Dolby Digital Plus e con differenze rispetto al TV precedente visibili principalmente nel comparto connettività. Il prezzo? 599 Euro anziché 849 Euro.

Cambiamo tecnologia con il TV Samsung QE43Q60A 2021, dotato invece di uno schermo QLED Ultra HD 4K da 43 pollici con refresh rate di 60Hz, HLG, HDR10+ e Dolby Digital Plus. Anche qui il sistema operativo è Tizen. Il prezzo a cui lo propone Mediaworld è 599 Euro al posto di 799 Euro, con possibilità di pagamento a rate Tasso Zero da 29,95 Euro al mese.

Dulcis in fundo, Samsung QE55Q80A 2021 scende da 1.499 Euro a 899 Euro, anche qui con pagamento effettuabile in 20 mensilità Tasso Zero se desiderato. Questo TV si propone con schermo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 120Hz, HLG e HDR10+ lato video, Dolby Digital Plus come decoder audio e, ancora una volta, sistema operativo Tizen. Ribadiamo che questo e tutti i modelli precedentemente citati sono compatibili con il DVB-T2 per il digitale terrestre.

In conclusione, ricordiamo che da Mediaworld sono attivi gli sconti del volantino “Musica per le mie orecchie”.