MediaWorld propone un Android TV DVB-T2 2021 a meno di 170 euro

Dopo aver trattato le promozioni che hanno anticipato il weekend, torniamo tra gli "scaffali virtuali" di MediaWorld. Questa volta, più che un'offerta segnaliamo una novità che potrebbe interessarvi se siete alla ricerca di un Android TV economico uscito nel 2021.

Infatti, MediaWorld ha aggiunto sul suo portale ufficiale, senza annunciarlo in "pompa magna", un nuovo modello di televisore: OK ODL24770H-TAB. Si tratta di un prodotto particolarmente low cost: il prezzo di base è fissato a 169,99 euro. Certo, per un utente esigente potrebbe trattarsi di un televisore "da saltare", ma per coloro che non hanno particolari esigenze potrebbe essere l'occasione giusta per acquistare un nuovo TV.

Infatti, il motivo per cui abbiamo deciso di trattare la proposta di MediaWorld nonostante il prodotto non sia in sconto risiede nelle caratteristiche tecniche del televisore. Quest'ultimo dispone infatti del sistema operativo Android, presentando dunque le classiche funzionalità smart di base. Risulta inoltre immancabile il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, così come sono presenti Wi-Fi ed Ethernet. In parole povere, c'è il "pacchetto completo". Il pannello è da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), quindi strizza l'occhio agli utenti meno esigenti.

Al netto di questo, si tratta di un modello lanciato da poco, che punta proprio su un prezzo "aggressivo" per cercare di attirare l'attenzione. Tra l'altro, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia, ma solamente sul sito Web di MediaWorld.

Per il resto, cercando Android TV sui principali store online che vendono in Italia difficilmente troverete soluzioni sotto i 200 euro, soprattutto prendendo in esame i modelli usciti nel 2021. Insomma, l'arrivo di OK ODL24770H-TAB da MediaWorld meritava sicuramente un approfondimento.