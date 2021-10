MediaWorld propone una novità in offerta Fine Serie: 1000 euro di sconto

Il mondo del Web è pieno zeppo di stramberie, anche relativamente al mondo delle offerte tech. In questo contesto, ogni tanto risulta interessante dare un'occhiata a ciò che accade da questo punto di vista. Dopo l'errore di prezzo di Google/Unieuro su Samsung Galaxy S20 FE, questa volta ci soffermiamo su un'offerta su una "novità di fine serie".

Più precisamente, si fa riferimento al tablet TAURI TAB 21" TERMOSCANNER, che viene proposto a un prezzo di 1499 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che solitamente il costo del prodotto sarebbe di 2499 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di ben 1000 euro. In ogni caso, se state pensando che il prezzo sia un po' troppo "elevato" per un tablet che dispone di 2GB di RAM e 8GB di memoria interna, dovete sapere che ovviamente si fa riferimento a un prodotto pensato per un target ben preciso.

Infatti, come si può evincere dal nome, il tablet è dotato di un display da 21,5 pollici e soprattutto di un rilevatore di temperatura a infrarossi. In parole povere, il prodotto strizza l'occhio principalmente alle attività che hanno la necessità di verificare che le persone che entrano nei vari edifici dell'azienda non abbiano una temperatura corporea troppo elevata.

In ogni caso, fa un po' "sorridere" il fatto che il sito Web di MediaWorld indichi contemporaneamente come "Novità" e come idoneo alle "Occasioni di Fine Serie" il prodotto. Dobbiamo dedurne che l'idea non è stata particolarmente apprezzata? In ogni caso, sicuramente quello che probabilmente è un semplice "refuso" può strappare qualche risata nel weekend.