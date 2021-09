Mediaworld propone Solo per Oggi grandi sconti su 4 smart TV 4K LG e Sony

Oltre alle offerte Mediaworld Back to School su TV attive fino al 12 settembre, la catena di distribuzione propone anche altri smart TV 4K LG e Sony in sconto tra le promozioni Solo per Oggi. Vediamo quali sono i modelli interessati e i rispettivi tagli di prezzo validi fino a fine giornata.

Partiamo come da nostra prassi dal modello più economico che, in questa occasione, è il TV LG 4K 55UP78006LB, novità del 2021 proposta a 689 Euro anziché 849 Euro. Si tratta di un televisore con pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 60Hz, supporto lato video a HLG, HDR e HDR 10, sistema operativo WebOS 6.0 e anche supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare.

Restando in casa LG troviamo anche il televisore LG NanoCell 4K 55NANO866PA, altra novità del 2021 scontata da 1.099 Euro a 949 Euro, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero da 47,45 Euro. In questo caso il display è sempre Ultra HD 4K da 55 pollici ma con tecnologia NanoCell, mentre non mancano il supporto a HDR, HDR10 Pro, HLG e Dolby Vision IQ lato video e Dolby Atmos lato audio. Il sistema operativo rimane WebOS 6.0.

Passiamo dunque ai televisori di casa Sony, cominciando dal Google TV Sony LED 4K KD43X85J, modello rilasciato nel 2021 e disponibile fino alle 23:59 di oggi, martedì 7 settembre 2021, a 799 Euro anziché 999 Euro, sempre pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Questo smart TV giunge con display LED Ultra HD 4K da 43 pollici con refresh rate di 100Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision, sistema operativo Google TV ovvero Android 10 e Dolby Atmos lato audio. Anche in questo caso è garantito il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Conclude questa piccola lista il TV Sony OLED KE48A9 scontato da 1.649 Euro a 1.249 Euro, dotato di pannello OLED Ultra HD 4K da 48 pollici con refresh rate di 100Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision, decoder audio Dolby Atmos e sistema operativo Android TV.

Tra le altre promozioni Mediaworld del momento abbiamo anche visto diversi dispositivi da gaming in sconto fino al 12 settembre.