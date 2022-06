Mediaworld propone PC desktop ASUS con RTX 3060 in sconto fino stasera

Dopo gli sconti di ieri dedicati a 2 computer portatili ASUS per scuola e ufficio, Mediaworld rilancia tra le promozioni di giornata altri computer ottimi per il gaming. Tra i tanti, spicca all’occhio un PC desktop ASUS con RTX 3060 in sconto: il taglio di prezzo non è particolarmente elevato, ma potrebbe interessare a qualcuno.

Stiamo parlando del modello ASUS G10CE-51140F194W, un pre-assemblato dotato della già specificata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060, processore Intel Core i5-11400F capace di operare a 2,6 GHz base e 4,4 GHz Turbo, 16 GB di RAM DDR4 espandibili a 64, una unità SSD da 512 GB di capienza alimentatore da 500W 80+ Bronze e sistema operativo Windows 11 Home all’accensione.

Il prezzo a cui viene proposto è pari a 1.299 Euro, mentre normalmente viene venduto dalla catena di distribuzione a 1.499 Euro. Il pagamento può essere effettuato in 20 rate da 64,95 Euro al mese a Tasso Zero e la consegna a domicilio è gratuita e avviene entro una settimana dall’acquisto; altrimenti, il ritiro in negozio è gratuito. Tuttavia, attenzione ai limiti dell’iniziativa: rientrando nelle offerte Solo per Oggi, questo PC ASUS risulta disponibile al prezzo citato esclusivamente online e fino alle 23:59 di oggi, 1° giugno 2022. Insomma, se dovesse trattarsi di un computer di vostro interesse, questa promozione giornaliera è un’occasione piuttosto allettante.

