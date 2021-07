Mediaworld propone ancora per poche ore 4 smart TV 4K DVB-T2 fino a 600 Euro in meno

Mentre prosegue il Red Friday da Mediaworld, la medesima catena di distribuzione propone anche le classiche offerte Solo per Oggi che dureranno fino alle 23:59. Tra le promozioni più interessanti segnaliamo quattro smart TV in promozione a marchio Philips, Samsung e Sony con tagli di prezzo fino a 600 Euro rispetto al listino.

Partiamo dal modello più economico, ovvero il televisore Philips 43PUS7505/12 proposto a 379 Euro anziché 449 Euro, pagabili anche in 20 comode mensilità Tasso Zero. Si tratta di uno smart TV con display LED 4K da 43 pollici e refresh rate di 60Hz, tecnologia P5 Perfect Picture, supporto a HLG, HDR10+ e Dolby Vision lato video e Dolby Atmos lato audio. Non mancano i decoder DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e digitale satellitare.

Segue in ordine di prezzo lo smart TV Samsung QLED 4K QE43Q60A Black 2021 con pannello QLED Ultra HD 4K da 43 pollici con HDR 10+, Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo proprietario Tizen, il tutto per 595 Euro anziché 799 Euro. Altrimenti, salendo a 1.399 Euro al posto dei 1.999 Euro di listino troviamo il modello Samsung UE82TU8070UXZT dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 82 pollici con refresh rate di 60Hz, HDR10+ / HLG, Dolby Digital Plus e i consueti DVB-T2 e DVB-S2.

Dulcis in fundo, per chi volesse esagerare, troviamo il modello Sony KE85XH8096BAEP con schermo D-LED Ultra HD 4K da 85 pollici con frequenza di aggiornamento a 50Hz, HDD da 16 GB, HDR10 / HLG / Dolby Vision lato video e Dolby Atmos lato audio, per un prezzo scontato pari a 1.799 Euro al posto di 2.299 Euro, sempre pagabili in 20 mensilità da 89,95 Euro Tasso Zero.

