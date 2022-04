Mediaworld propone fino questa sera 3 smart TV in offerta: ci sono LG OLED e Samsung 8K

Oltre all’inizio dei Surface Days validi fino al 30 aprile 2022, Mediaworld in giornata ha rinnovato le promozioni “Solo per Oggi” attive fino alle 23:59. In queste ultime ore serali, dunque, vi proponiamo ottime offerte su 3 smart TV di fascia alta: pensate che il meno costoso del trio è un Samsung QLED 8K del 2021!

Il televisore a cui ci riferiamo è il modello Samsung QE55QN700A dotato di uno schermo Neo QLED Ultra HD 8K (ovvero risoluzione pari a 7680 x 4320 pixel) dalla diagonale pari a 55 pollici e con supporto alle tecnologie HLG e HDR10+, mentre lato audio figura il decoder Dolby Digital Plus. Non può mancare, dunque, il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Il prezzo a cui viene proposto è 1.146 Euro, mentre normalmente costerebbe 2.199 Euro.

In alternativa, a 1.199 Euro al posto di 1.619 Euro troverete il TV LG OLED55C15LA 2021 con pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate nativo pari a 120Hz, supporto a HLG, HDR10 Pro e Dolby Vision IQ lato video, tecnologie pensate per il gaming come AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC, VRR e ALLM, audio Dolby Atmos e sistema operativo WebOS 6.0. Insomma, c’è tutto il necessario per gli appassionati di videogiochi e del buon cinema.

Ultimo ma non meno allettante è il modello Sony Bravia KE48A9 dotato alla stessa maniera di uno schermo OLED Ultra HD 4K ma con diagonale pari a 48 pollici e refresh rate di 100Hz. Lato video troviamo sempre le tecnologie HDR10 / HLG / Dolby Vision, accompagnate nel comparto audio dagli standard Dolby Atmos o DTS:X. Il sistema operativo è Android TV e, come per tutti i TV di ultima generazione, c’è il decoder DVB-T2. Il prezzo a cui viene proposto dalla catena di distribuzione è pari a 1.199 Euro, mentre di listino costerebbe 1.599 Euro.

Ricordiamo in conclusione che queste promozioni valgono solo online e fino alle 23:59 di oggi, 26 aprile 2022.

Da Mediaworld troverete all’attivo anche l’iniziativa Sconto World fino al 30 aprile prossimo.