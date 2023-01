Mediaworld propone TV Sony 4K 2022 in sconto, 310 euro in meno solo fino questa sera

Mentre Amazon rilancia un TV Hisense 4K a meno di 300 euro, Mediaworld aggiorna le promozioni Solo per Oggi valide fino alle 23:59 includendovi un TV Sony BRAVIA 4K del 2022 al 22% in meno. Vediamo le caratteristiche tecniche del dispositivo e i dettagli dell’offerta fissati dalla catena di distribuzione in questione.

Il modello interessato è il Sony KD65X82K, appartenente alla linea di smart TV BRAVIA di ultima generazione e caratterizzato da un pannello LED Ultra HD 4K la cui diagonale è pari a 65 pollici. Il refresh rate nativo è di 50Hz e non aumenta fino a 120Hz; insomma, non è proprio un televisore pensato per il gaming. Se non altro, notiamo il supporto lato video a HLG, HDR10 e Dolby Vision, oltre alla codifica Dolby Atmos lato audio. Il sistema operativo è Google TV e, naturalmente, gli standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare risultano supportati.

Al posto del prezzo di listino di 1.399,99 euro, Mediaworld ha deciso di vendere il TV citato a 1.089,99 euro, ovvero al 22,14% in meno. La consegna a domicilio è gratuita e viene effettuata a circa una settimana dalla conferma dell’acquisto, o massimo due settimane. In alternativa, si può procedere con il ritiro in negozio se il televisore risulta disponibile presso il punto vendita più vicino.

Ancora una volta, rammentiamo che questa promozione sul TV Sony KD65X82K è valida solo fino a questa sera ed esclusivamente online.

A proposito di TV in sconto, sappiate che da Trony potete trovare un Sony BRAVIA OLED a un ottimo prezzo fino a venerdì 3 febbraio 2023.