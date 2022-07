Mediaworld propone smart TV LG 4K al 47% in meno fino stasera

Se state cercando un nuovo televisore per il vostro salotto, Mediaworld in queste ore ha il modello perfetto per voi in vendita sul suo negozio online. Tra le offerte Solo per Oggi, attive contemporaneamente ai Mega Sconti di fine luglio 2022, è infatti possibile trovare uno smart TV LG 4K al 47% in meno.

Fino alle 23:59 di oggi, 28 luglio 2022, potrete acquistare il televisore LG NanoCell 55NANO776PA.API al prezzo speciale di 499 Euro anziché 949 Euro, con pagamento completabile in 20 rate Tasso Zero da 24,95 Euro al mese. La consegna a domicilio è gratuita, ma richiederà l’attesa fino a inizio agosto 2022 per riceverlo a casa; altrimenti, potrete procedere con il ritiro gratuito in negozio.

Ma veniamo alle specifiche tecniche del detto televisore LG: si tratta di un modello dotato di schermo LED NanoCell Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale con refresh rate di 60Hz, supporto alla tecnologia HDR lato video, decoder Dolby Digital e decodifica DTS lato audio, sistema operativo WebOS 6.0 per tutti i contenuti smart e modalità ALLM per il gaming. Ovviamente, non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di nuova generazione.

Rammentiamo ancora una volta, in conclusione, che questa promozione è accessibile solamente sul sito Mediaworld e non direttamente nei punti vendita, dove invece potrete procedere con il ritiro.

