Mediaworld propone smart TV Xiaomi in sconto a 150 euro, da non perdere

Presso Mediaworld le offerte del momento si fanno sempre più interessanti: oltre al TV LG OLED evo 2022 a 1.000 euro in meno grazie all’iniziativa Black to School, è possibile trovare uno smart TV Xiaomi in offerta a 150 euro perfetto per coloro che devono ancora adeguarsi allo standard DVB-T2 del digitale terrestre.

La catena di distribuzione propone nello specifico il modello Xiaomi P1 da 32 pollici in sconto, caratterizzato da un pannello LED HD Ready (1366 x 768 pixel) con refresh rate di 60Hz e tempo di risposta pari a 6,5 ms; insomma, non si tratta proprio del televisore migliore per il gaming. C’è il supporto lato audio agli standard Dolby Audio e DTS-HD, mentre il sistema operativo è Android TV. Come specificato giusto sopra in apertura, poi, troviamo il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre sotto la scocca.

Normalmente questo televisore low-cost viene venduto a 199,99 euro da Mediaworld, ma in questi giorni di settembre 2022 è possibile acquistarlo a 149,99 euro, pagando però una quota extra di 9,99 euro per la consegna a domicilio in caso di acquisto online o, altrimenti, richiedendo il ritiro in negozio a costo zero. Rammentiamo, peraltro, che grazie al ritiro di televisori vecchi e ai Bonus TV ancora attivi è possibile godere di tagli di prezzo ulteriori.

Infine, facciamo presente che non è specificata alcuna data di conclusione di questa promozione, e per questa ragione consigliamo di procedere con l’acquisto il prima possibile al fine di sfruttare l’occasione.

Tra le altre iniziative del momento abbiamo poi ricordato che Unieuro ha rinnovato le Offerte Solo Online per questa settimana, fino all’11 settembre.