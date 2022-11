Mediaworld propone smartwatch Xiaomi Mi Watch S1 in offerta per Black Friday

Con l’avvio del Gran Finale del Black Friday da Mediaworld arriva anche una nuova serie di promozioni presso la catena di distribuzione italiana. In questa occasione specifica vi parleremo, dunque, dello smartwatch Xiaomi Mi Watch S1 al 20% in meno.

Questo smartwatch è un modello top di gamma uscito nel corso del 2022 e che potete vedere nel dettaglio nella nostra recensione di Xiaomi Watch S1. Tra le specifiche tecniche chiave troviamo il display AMOLED touchscreen da 1,43 pollici con risoluzione pari a 466 x 466 pixel, accompagnato sotto la scocca dai consueti sensori per monitorare frequenza cardiaca, stress, sonno, oltre 110 modalità di fitness, 100 tipi di allenamento e 19 modalità professionali. Grazie al design in acciaio inossidabile e vetro zaffiro, poi, è davvero solido.

Da Mediaworld, dunque, potete trovarlo a 199,99 euro al posto di 249,99 euro grazie al già citato sconto del 20%. Le spese di spedizione ammontano però a 2,99 euro, da pagare a parte. In alternativa, potete procedere con il ritiro gratuito in negozio trattandosi di una offerta valida sia online, sia presso i punti vendita Mediaworld in tutta Italia. Ricordiamo, a questo punto, che la iniziativa promozionale durerà fino al 29 novembre.

Tra le altre promozioni del momento abbiamo ripreso anche un TV Samsung al 50% in meno su Amazon.