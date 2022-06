Mediaworld propone fino stasera laptop MSI con RTX 3050 in offerta, da non perdere

Dopo avere visto nella giornata di ieri, 21 giugno 2022, uno sconto interessante sull’aspirapolvere Dyson V10 Absolute da Mediaworld, ci rechiamo presso la stessa catena di distribuzione per parlarvi di una ottima offerta su un laptop MSI con RTX 3050. Scopriamo assieme questo notebook nel dettaglio.

Il computer portatile da gaming in questione è dotato della detta scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 da 4 GB di memoria dedicata, accompagnato poi dal processore Intel Core i7-11800H da 2,3 GHz base e 4,6 GHz Boost, SSD da 512 GB e 8 GB di RAM. Il display è un LCD Full HD da 15,6 pollici con refresh rate di 144Hz e, infine, il sistema operativo al primo avvio è Windows 10 Home con aggiornamento a Windows 11 disponibile.

Il prezzo di vendita, normalmente, è pari a 1.399 Euro; fino alle 23:59 della giornata odierna, però, scende a 1.149 Euro grazie al taglio del 17,87%. Il pagamento può essere effettuato in 20 rate Tasso Zero da 57,45 Euro al mese e l a consegna è gratuita. Come capirete, si tratta di una promozione piuttosto interessante per coloro che stanno cercando un laptop da gaming affidabile a un prezzo competitivo. Se siete tra quelle persone, dunque, consigliamo di valutare attentamente l’acquisto. Rammentiamo a questo punto che l’offerta sull’MSI Katana GF66 è accessibile solo online sul sito Mediaworld.

