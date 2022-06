Mediaworld propone fino stasera TV OLED 4K Panasonic a 500 Euro in meno

Oltre agli sconti su smartwatch di fascia alta da Mediaworld, attivi nel contesto del volantino estivo Red Friday disponibile ancora per i prossimi due giorni, presso la stessa catena di distribuzione troverete solo per oggi un TV Panasonic OLED 4K a 500 Euro in meno. Con questo sconto, finalmente scende sotto i 1000 Euro.

Si tratta del modello Panasonic 4K TX-48JZ1500E lanciato sul mercato italiano nel 2021: è un televisore con schermo OLED 4K da 48 pollici di diagonale e con frequenza di aggiornamento pari a 100Hz. Lato video troviamo il supporto alle tecnologie HLG, HDR10+ adattivo e Dolby Vision IQ, mentre il comparto audio beneficia del decoder Dolby Atmos. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria my Home Screen 6.0 e, infine, non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Il prezzo a cui viene venduto normalmente è pari a 1.499,99 Euro ma, fino alle 23:59 di oggi, 28 giugno 2022, potrete aggiudicarvelo a 999 Euro; il pagamento potrà essere effettuato in 20 rate Tasso Zero da 49,95 Euro al mese e la consegna è gratuita. Tuttavia, l’acquisto a questo prezzo vantaggioso dovrà essere completato online in quanto l’offerta è valida solo tramite il sito ufficiale Mediaworld. Segnaliamo, in conclusione, che il prezzo potrà essere abbassato ulteriormente con i Bonus TV per rottamazione e ISEE 20.000.

