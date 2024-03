Mediaworld propone una super offerta su soundbar Bose con Dolby Atmos

Con il nuovo volantino di Marzo 2024, Mediaworld propone un’offerta molto interessante su una soundbar Bose, con tanto di supporto Dolby Atmos. La catena di distribuzione permette di risparmiare oltre 200 Euro rispetto al prezzo di listino.

La soundbar in questione è la Bose Smart Ultra, che viene proposta a 779 Euro, in calo appunto di 220 Euro rispetto ai 999,99 Euro di listino. Mediaworld garantisce anche la consegna, senza costi aggiuntivi, tra l’8 ed il 12 marzo 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, con possibilità di effettuare anche il ritiro in negozio secondo i tempi previsti.

A livello tecnico, la Bose Smart Ultra Soundbar è compatibile con il Dolby Atmos ed è dotata della tecnologia TrueSpace che crea una sensazione di immersione totale all’interno di contenuti come programmi televisivi, giochi e film. L’AI Dialogue Mode, come suggerisce il nome, utilizza l’intelligenza artificiale per bilanciare voce ed audio surround per dare il massimo risalto e nitidezza al parlato, il che è particolarmente utile durante i film dove si necessita d una maggiore definizione delle conversazioni.

Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento fino a 48 rate con taeg 12,77% al prezzo di 36,70 Euro al mese. Per tutti i dettagli sui pagamenti a rate vi rimandiamo alle condizioni della finanziaria.