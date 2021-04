MediaWorld propone un TV low cost DVB-T2 in offerta sotto i 150 euro

In seguito all'offerta legata a un notebook da gaming MSI, MediaWorld torna a lanciare altre iniziative promozionali relative alla tecnologia. Infatti, la nota catena ha avviato uno sconto legato a un TV low cost DVB-T2.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, OK ODL 32677HN-TB in questi giorni viene venduto a 149,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 179,99 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto di 30 euro. Al netto del risparmio, in questo caso risulta interessante il prodotto in sé, in quanto si tratta già di base di un televisore economico.

Per intenderci, il pannello presenta una diagonale di 32 pollici, mentre la risoluzione è HD (1366 x 768 pixel). Insomma, si tratta di un prodotto che strizza l'occhio a coloro che non hanno particolari esigenze e magari necessitano semplicemente di un nuovo televisore per rimpiazzare il precedente modello in vista delle novità del digitale terrestre. A tal proposito, OK ODL 32677HN-TB ovviamente supporta sia lo standard DVB-T2 che quello DVB-S2.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico prodotto sui portali ufficiali di Unieuro e Amazon Italia. Insomma, l'offerta avviata da MediaWorld potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.